На автодорозі Київ-Одеса сталася аварія з людськими жертвами

ДТП сталося в четвер, 3 грудня, на 389 цієї траси у Великомихайовському районі Одеської області. Подробиці розповіли на порталі одеської поліції, передає Politeka.net

Два легкових автомобілі зіткнулися біля зупинки громадського транспорту навпроти села Новоєлизаветівка.

За даними інспекторів, автомобіль Opel врізався в Toyota. Водій і пасажирка останнього від отриманих травм загинули на місці події. 42-річний водій Opel відбувся незначними травмами.

У поліції встановлюють особи загиблих і всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За однією з версій, аварія трапилася внаслідок погіршення погодних умов і, відповідно, стану дорожнього покриття.

До цього ми повідомляли, що в п'ятницю в Одесі синоптики прогнозують туман і мрячний дощ, а по області ожеледь.

За прогнозами, в Одесі хмарна погода протримається весь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.

Синоптики повідомили, що вночі і вранці, що на місто опуститися туман.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 3-5 градусів тепла, вдень 6-8° С вище нуля.

По Одеській області спостерігатиметься хмарність з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 3-8°С тепла, на півдні до 12°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Синоптики закликали автомобілістів бути пильними під час несприятливих метеорологічних умов.

Нагадаємо, що у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео

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