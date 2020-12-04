На автодороге Киев-Одесса произошла авария с человеческими жертвами

ДТП случилось в четверг, 3 декабря, на 389 этой трассы в Великомихайовском районе Одесской области. Подробности рассказали на портале одесской полиции, передает Politeka.net

Два легковых автомобиля столкнулись возле остановки общественного транспорта напротив села Новоелизаветовка.

По данным инспекторов, автомобиль Opel врезался в Toyota. Водитель и пассажирка последнего от полученных травм погибли на месте происшествия. 42-летний водитель Opel отделался незначительными травмами.

В полиции устанавливают личности погибших и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По одной из версий, авария случилась вследствие ухудшения погодных условий и, соответственно, состояния дорожного покрытия.

До этого мы сообщали, что в пятницу в Одессе синоптики прогнозируют туман и моросящий дождь, а по области гололед.

По прогнозам, в Одессе облачная погода продержится весь день. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

Синоптики сообщили, что ночью и утром , что на город опуститься туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 6-8 градусов выше нуля.

По Одесской области будет наблюдаться облачность с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман, слабый гололед.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С тепла, на юге до 12°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Синоптики призвали автомобилистов быть бдительными во время неблагоприятных метеорологических условий.

Напомним, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео

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