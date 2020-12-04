В Одеській області суд скасував статус російської мови як регіональної

Про це повідомив львівський активіст Святослав Літинський на своїй сторінці у Facebook, передає Politeka.net.

За словами громадського діяча, два роки активісти стукали в двері і вони відкрилися.

"В Одеській області ( рішення облради) - скасовано регіональну мову. Відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд. Відтепер всі посилання на рішення обласної ради Про введення регіональної мови є нікчемними", - написав Літинський.

"Тобто, російського не може бути ніде в держорганах-протизаконно?",

"Чудова новина", "Все буде Україна", " Вода камінь точить, спасибі Святослав Літинський за ваші зусилля!", "Це перемога"," ви молодці", - висловилися українці.

Нагадаємо, раніше Одеський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення Одеської міської ради Про надання російській мові в місті статусу регіональної.

"Те відчуття, коли Дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження в місті Одесі регіональної російської мови скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити. Через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради", - повідомив активіст.

Нагадавши, туристка дорікнула одеситів за російську мову і поплатилася

Як повідомляла Politeka, мовний скандал в українській школі: дітей зобов'язали вчити російську: "щоб було легше"

Також Politeka писала, що одесит підірвав мережу зверненням до патріотів, оприлюднено відео