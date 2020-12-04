Постраждалим від посилення карантину підприємцям виплачуватимуть по 8 тисяч гривень
Відповідний законопроект про підтримку малого та середнього бізнесу в період карантинних обмежень вже схвалила Верховна Рада в п'ятницю, 4 грудня.
Всього його підтримали 297 народних обранців.
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Згідно з документом, одноразову матеріальну допомогу отримають особи зі страховкою, які можуть втратити дохід цілком або частково в разі посилення карантинних заходів. Гроші їм виплатять за рахунок бюджетних коштів.
Розмір виплати складе 8 тисяч гривень. Також передбачається виплата одноразової грошової допомоги бізнесу для збереження робочих місць найманих трудящих.
Підприємці сфери громадського харчування зможуть отримати панування під час дії карантину, а також протягом шести місяців після того як він закінчиться.
У той же час стало відомо, хто не зможе претендувати на виплату:
- Наймані працівники, за яких не нараховано Єдиний соцвнесок за третій квартал 2020 року, отримують зарплату більше 30 тисяч гривень на місяць і працюють за сумісництвом.
- ФОП у яких державна реєстрація та сплата ЄСВ становить менше трьох місяців.
- Суб'єкти у яких є заборгованість по єдиному соціальному внеску на момент набрання Законом чинності.
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