Закон вже ухвалили у Верховній Раді

Постраждалим від посилення карантину підприємцям виплачуватимуть по 8 тисяч гривень

Відповідний законопроект про підтримку малого та середнього бізнесу в період карантинних обмежень вже схвалила Верховна Рада в п'ятницю, 4 грудня.

Всього його підтримали 297 народних обранців.

Згідно з документом, одноразову матеріальну допомогу отримають особи зі страховкою, які можуть втратити дохід цілком або частково в разі посилення карантинних заходів. Гроші їм виплатять за рахунок бюджетних коштів.

Розмір виплати складе 8 тисяч гривень. Також передбачається виплата одноразової грошової допомоги бізнесу для збереження робочих місць найманих трудящих.

Підприємці сфери громадського харчування зможуть отримати панування під час дії карантину, а також протягом шести місяців після того як він закінчиться.

У той же час стало відомо, хто не зможе претендувати на виплату:

Наймані працівники, за яких не нараховано Єдиний соцвнесок за третій квартал 2020 року, отримують зарплату більше 30 тисяч гривень на місяць і працюють за сумісництвом.

ФОП у яких державна реєстрація та сплата ЄСВ становить менше трьох місяців.

Суб'єкти у яких є заборгованість по єдиному соціальному внеску на момент набрання Законом чинності.

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