Без жертв не обійшлося

На дорозі в Одеській області сталася смертельна аварія, в результаті два трупи

Так, увечері в неділю, 6 грудня, в селі Нова Шибка Захар'ївського району водій іномарки наїхав на віз, запряжений конем. Подробиці ДТП повідомили на порталі одеської поліції, передає Politeka.net

Зіткнення легкового автомобіля Opel з возом сталося на заокругленій ділянці дороги.

У поліції кажуть, що кінь некеровано вибіг назустріч автомобілю. На жаль, без жертв не обійшлося.

В аварії загинув 69-річний водій іномарки та тварина. Вони померли на місці.

Правоохоронці встановлюють всі обставини, які призвели до трагедії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До цього ми повідомляли, що лихач на іномарці протаранив отару овець, які переходили дорогу.

Подія трапилася в темний час доби в Болградському районі.

Водій на автомобілі їхав і не помітив, як пастух переганяв через дорогу отару овець. В результаті він скоїв на них наїзд. Відомо, що пастух уцілів після аварії, а ось деяким тваринам не пощастило, вони загинули під колесами іномарки.

Також ми писали, що на автодорозі Київ-Одеса сталася аварія з людськими жертвами.

ДТП сталося на 389 км цієї траси у Великомихайовському районі Одеської області.

Там зіткнулися два легкових автомобілі біля зупинки громадського транспорту навпроти села Новоєлизаветівка. Автомобіль Opel врізався в Toyota. Водій і пасажирка останнього від отриманих травм загинули на місці події. 42-річний водій Opel відбувся незначними травмами.

Нагадаємо, що у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео

А ще Politeka писала, що у мережі показали кадри масштабної аварії на дорозі в Одесі: "вилетів на зустрічну смугу і перекинувся"

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