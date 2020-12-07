Заяву про зникнення написав її дочка

В Одеській області поліція вирушила на пошуки хворої жінки, яка пішла з дому і зникла

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в прес-службі регіонального ГУНП.

Так, днями в Березівському районі до правоохоронців за допомогою звернулася місцева мешканка і розповіла про зникнення своєї матері. Стривожена дочка повідомила, що її 51-річна мати після хвороби йде з дому в невідомому напрямку. Вони описала прикмети родички і правоохоронці переступили до пошуків.

Вони обстежили вулиці, опитали односельців і в підсумку знайшли зниклу.

Жінку виявили на автобусній зупинці і повернули родичам цілою і неушкодженою.

До цього ми повідомляли, що 58-річний житель Одеси поїхав в передмістя і безслідно зник після того, як вийшов з автобуса.

У розшук був оголошений Черняк Олег Петрович, 1962 року народження.

Чоловік приблизно з 12:00 до 15: 00 вийшов з автобуса на перехресті доріг на Шабо і Біленьке (біля ж/д переїзду) і з тих пір місцезнаходження його було не відомо.

Також ми повідомляли, що через тиждень поліцейські виявили 15-річну школярку, яка зникла на Одещині.

18 листопада Анастасія Широкобокова, 2005 року народження покинула дитячий виховний заклад і з тих пір про школярку не було ніяких звісток.

Весь цей час поліцейські відпрацьовували вокзали, парки, комп'ютерні клуби.

В результаті втікачку розшукали у знайомих.

Нагадаємо, що на Одещині зникли 16 дітей, поліція повідомила деталі: що відомо

А ще Politeka писала, що життя молодої дівчини трагічно обірвалося на залізниці в Одесі, відео: що відомо

Також Politeka повідомляла, що поліція повідомила тривожні дані, 21 дитина зникла на Одещині: що відомо