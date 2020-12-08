З госпіталізацією в Одесі та регіоні як і раніше складно

Одеську область продовжує кошмарити вірус, що прийшов з Китаю-хворих все більше, ліжко-місць не вистачає, швидкі їдуть по кілька годин, а пацієнти задихаються від нестачі кисню

Минулого тижня міська лікарня №5 в Одесі опинилася в епіцентрі скандалу - через критичну нестачу медичного тіла померлих не встигали виносити з палат і відділення, вони лежали поруч з живими пацієнтами.

Видання Оглядач посилаючись на дані т.В. О. голови Національної служби здоров'я України Андрія Віленського пише, що на лікування одного пацієнта у відділенні інтенсивної терапії виділено 45 тис. грн, у звичайному відділенні лікування коштує 12 тис. грн.

Зараз в Одеській області пацієнтів з ковід – 19 приймають 18 лікарень, з них 15 отримують кошти з "коронавірусного" пакету, решта-чекають укладення договорів.

Але з госпіталізацією в Одесі та регіоні як і раніше складно.

Як розповіла відомий волонтер Катерина Ножевнікова, забирають тільки важких пацієнтів і то не завжди.

У той же час одна з сімейних лікарів Одеси повідала, чтобригади на тестування приїжджають через 5-8 днів. Результатів тестів доводиться чекати дуже довго.

"Мало того, за результатами ПЛР ми їздимо самі в лабораторію, зі списком! Виявляється, в 21-му столітті відправити на е-мейл не виходить. Наш МОЗ живе в окремому світі, де все добре. Первинка захлинається і лікарні теж", - повідомив медик і попросив не вказувати її ім'я.

Найбільш катастрофічна ситуація спостерігається в міській лікарні №5 на вулиці Троїцькій. Гучний скандал з мертвими тілами, які не встигали виносити з відділення привів, як пояснила Ножевникова, тільки до звільнення начмеда і все.

"Там все поки погано, нічого не вирішилося. Пацієнтам досі дають списки з ліками, концентраторів не вистачає, за киснем черги. Найбільша проблема-брак персоналу. Навіть до живих не встигають підходити, а винести тіло – це як мінімум три людини потрібно. Їх просто немає", - відверто розповіла вона.

Самі пацієнти також не схвально відгукуються про це лікарні. Своїми розповідями вони ділитися в соцмережах.

Так, одеситка Зоя Колесник стверджує, що в цій клініці немає операційної та реанімації. На всю лікарню кілька лікарів і медсестер. Це взагалі не лікарня за великим рахунком, а маніпуляційна. Там немає навіть санітарів немає. Все роблять медики і родичі хворих.

"Якщо стан хворого критично погіршується, то все, хана. Там точно не відкачають. Навіщо туди взагалі людей везуть, вмирати чи що?",- написала вона.

"Лежу прямо зараз в 5 лікарні на четвертому поверсі, і так як я на ногах – а тут таких мало – часто бігаю вниз в аптеку. Спускаєшся вниз купити ліки, прямо біля аптеки труп пролежав з 6:00 до 13: 00! Потім прямо в нашому відділенні по дорозі в туалет теж пів дня пролежав. Сьогодні спускаюся в аптеку – сховали труп за ліфтом. На третьому поверсі в туалеті чоловік помер, лежав прямо там теж пів дня!!! Вчора познайомилися-сьогодні його немає. Медперсоналу катастрофічно не вистачає! Вони не встигають фізично допомогти найскладнішим. Лікар з'являється тільки вранці, лікаря у відділенні просто немає! Поки шукають, викликають реаніматора або лікаря, люди вмирають!",- розповіла Лариса Рибакова.

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Як писала Politeka, з одеських лікарень медики масово виписують пацієнтів: "просять концентратор, щоб доліковуватися вдома"

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