Весь цей час хлопчик був у важкому стані

В одеській лікарні помер підліток, який постраждав в результаті вибуху гранати

Два тижні медики військового госпіталю боролися за життя 17-річного хлопця, який знайшов гранату, і вона вибухнула у нього в руках. Однак лікарі виявилися безсилими і ось тепер сумну новину повідомив родич загиблого-Одеський волонтер і співробітник БФ "Добрий Самарянин" Роман Медяник, передає Politeka.net

"Максима вже немає з нами. Ми зробили все, що в наших силах. Зміцни Боже батьків", - написав він.

Нагадаємо, що 26 листопада хлопець, який працював пастухом знайшов на околиці селища Сарата бойову гранату РГД-5. Підліток вирішив її оглянути, проте сталося нещастя, боєприпас вибухнув у нього в руках.

Юнак отримав численними осколкові поранення рук, ніг, живота та обличчя, його в дуже важкому стані госпіталізували до лікарні, де ампутували руку.

Весь цей час він перебував у реанімації.

До цього ми писали, що в Одеській області компанія дітей грала бойовою гранатою.

Нещасного випадку вдалося уникнути завдяки прикордоннику Євгену Чабану, який вчасно помітив «іграшку» у дітей і відібрав її.

Охоронець рубежу звернув увагу, що предмет, яким грала дітвора, був дуже схожий на бойову гранату.

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