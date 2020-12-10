У відомому торговому центрі Одеси сталася конфліктна ситуація

Причиною стала ялинкова іграшка, яку дівчина-відвідувачка випадково розбила, а співробітники магазину зажадали оплатити товар. Про це розповіли в місцевому пабліку "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Днями в "Епіцентрі", дівчина, яка зайшла туди з сім'єю, взяла подивитися одну ялинкову іграшку і випадково розбила ялинкоу прикрасу, яка лежала поруч.

До них підійшла співробітниця і вимагала, щоб сім'я заплатила за розбиту іграшку. На підмогу вона покликала свого приятеля.

Сторонні люди вирішили втрутитися і тут почалася суперечка. Очевидиця розповіла, що співробітники попросили її "не лізти" і намагалися вирвати телефон.

"Стороння людина", яка виявилася бойфрендом співробітниці, почав потворно розмовляти і грубіянити. Тобто співробітниця привела людину, яка нападала на покупців. А співробітник магазину почав кудись дзвонити, затримував всю сім'ю з малолітніми дітьми тільки тому, що хотів змусити заплатити» ,- розповів свідок конфлікту.

Звернемо увагу, що згідно з частиною першою статті 323 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, тобто магазин.

І тільки після сплати товару власником стає покупець.

Згідно зі статтею 698 Цивільного кодексу до моменту продажу (оплати) власником товару є продавець (магазин) і саме він відповідає за його належне зберігання, а також несе всі ризики, пов'язані з товаром.

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