В Одесі п'яний водій позбавив життя людей, які стояли на узбіччі

Смертельна подія трапилася вночі, 10 грудня, на Хаджибейській дорозі. Інформацію про це оприлюднили на порталі місцевої поліції, передає Politeka.net

Так, водій, керуючи автомобілем Mazda виїхав за межі проїжджої частини і збив трьох людей, які стояли на узбіччі.

В результаті наїзду загинули дві людини-31 і 36-річний чоловіки. Ще один 19-річний хлопець відправлений у важкому стані в лікарню.

За даними поліції, 49-річний водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали.



За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом. Водія затримали. Призначили ряд експертиз.

До цього ми писали, що на дорогах під Одесою збили пішоходів.

Перша ДТП сталася вчора ввечері в районі промринку»сьомий кілометр". Там під колесами фури загинув молодий чоловік.

Ще одна трагічна аварія трапилася того ж вечора в місті Теплодарі, що недалеко від Одеси.

Автомобіль на величезній швидкості збив жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Постраждала не вижила. Очевидці трагедії кажуть, що водій був п'яний.

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