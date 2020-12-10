В Одессе пьяный водитель лишил жизни людей, которые стояли на обочине

Смертельное происшествие случилось ночью, 10 декабря, на Хаджибейской дороге. Информацию об этом обнародовали на портале местной полиции, передает Politeka.net

Так, водитель, управляя автомобилем Mazda выехал за пределы проезжей части и сбил троих человек, которые стояли на обочине.

В результате наезда погибли два человека - 31 и 36-летний мужчины. Еще один 19-летний парень отправлен в тяжелом состоянии в больницу.

По данным полиции, 49-летний водитель пребывал за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.



По факту аварии открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством. Водителя задержали. Назначили ряд экспертиз.

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Первое ДТП произошло вчера вечером в районе промрынка «Седьмой километр». Там под колесами фуры погиб молодой человек.

Еще одна трагическая авария случилась тем же вечером в городе Теплодаре, что недалеко от Одессы.

Автомобиль на огромной скорости сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая не выжила. Очевидцы трагедии говорят, что водитель был пьян.

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