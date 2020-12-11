В одному з районів Одеси вогнем був охоплений житловий будинок

Так, у п'ятницю, 11 грудня очевидці повідомили про пожежу на Дачі Ковалевського. Кадри події розмістили місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Тим часом у прес-службі ДСНС поінформували, що виклик на їхню спецлінію надійшов об 11:07.

По приїзду на виїзд пожежники побачили, що горить двоповерхова прибудова. Загальна площа загоряння становить близько 60 квадратних метрів.

Дивом вдалося уникнути загиблих і постраждалих.

У відомстві зазначили, що пожежу загасили о 12:00.

До цього ми повідомляли, що на одеському узбережжі в Затоці вогонь знищив базу відпочинку "Чорноморські зорі".

Сигнал про пожежу надійшов на спецлінію "101" о 5:37, у понеділок 7 грудня. Прибувши на місце, рятувальники побачили, як полум'я охопило чотири одноповерхові дерев'яні будиночки бази відпочинку «Чорноморські зорі».

Пожежу змогли загасити лише через півтори години. Всього вигоріло понад 500 квадратних метрів.

Незважаючи на серйозні масштаби загоряння, на щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих, так як база відпочинку сезонного типу.

У службі надзвичайних ситуацій кажуть, що будівлі могли підпалити. Саме така попередня версія події.

Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерховий будинок в Одесі, є жертви: кадри трагедії

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