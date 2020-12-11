В Одесі приїжджий з Луганської області знущався над 5-річним хлопчиком на очах його матері
Подробицями жорстоко поводження з дитиною поділилися в прес - службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net.
Так, 37-річний вітчим з особливою жорстокістю карав свого пасинка, якому всього 5 років: за неправильну вимову наносив хлопчикові моральні і фізичні страждання, змушував всю ніч стояти в кутку або битися головою об стіну. Також він бив дитину ременем, кидав з висоти свого зросту на підлогу, наносив удари ногами в пах.
Все це відбувалося на очах матері дитини і його старшої сестри, яким теж іноді діставалося від тирана.
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Сусіди неодноразово чули крики і шум з квартири. Після чергового жорстокого побиття "швидка" доставила дитину в лікарню.
Тривогу забила бабуся хлопчика після того, як побачила на тілі онука синці і гематоми. Жінка звернулася в поліцію.
Зловмисники затримали 10 грудня, як виявилося він був вже неодноразово судимий. Тепер йому загрожує від п'яти до 10 років позбавлення волі.
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Співробітники у справах дітей вирушили на пошуки його матері і виявили її в декількох кварталах від місця, де вона розминулася з сином. У бесіді з поліцейськими вона пояснила, що спочатку намагалася розшукати дитину своїми силами.
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