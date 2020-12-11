В Одесі поховали власника згорілого готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного, який помер від ковід

Прощання з бізнесменом проходило в п'ятницю, 11 грудня на 3-му єврейському кладовищі, яке розташоване на вулиці хімічній, пише місцеве видання « Думська ».

Відомо, що Вадим Чорний помер у столичній лікарні через ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією. Йому було 48 років.

За даними ЗМІ, він перебував на лікуванні в елітній київській клініці «Феофанія». Протягом трьох тижнів перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Останні 10 днів був у комі.

Зазначимо, що сам підприємець не сприймав підступну хворобу серйозно.

Так, ще два місяці тому власник одеських готелів «Зірка» і «Токіо-стар», який згорів в 2019 році, вважав COVID-19 – вигадкою і аферою.

3 жовтня Чорний написав на своїй сторінці в Facebook, що смертність від нього перебільшена, а сам вірус нібито не представляє ніякої небезпеки.

"Цікаво, коли по всьому світу почнуть садити аферистів від коронавірусу? Вже вся статистика підтверджує очевидний з весни факт: ніякої небезпеки цей вірус не представляє, цифри смертності були спочатку роздуті через слабке охоплення тестування, реальна смертність в цивілізованій країні 0.68%", - доводив бізнесмен.

Лише через деякий час Чорний все ж погодився, що у ковід можуть бути неприємні, а часом смертельні наслідки.

Нагадаємо, що медик розповіла, як вірусна епідемія душить Одесу: "" швидкі і лікарні захлинаються"

Як писала Politeka, у лікарні Одеси пішов з життя підліток, якого лікували два тижні

Також Politeka писала, в Одесі чоловік пішов з життя прямо на лавці, кадри трагедії: "швидка їхала на виклик годину"