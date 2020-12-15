Зараз її відправили в СІЗО

В Одеській області молода дівчина вбила приятеля і намагалася це приховати

Злочин стався в одному з сіл Великомихайлівського району, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіональної Нацполіції.

Так, а поліцію звернулися родичі загиблого 34-річного чоловіка і розповіли, що на його тілі знайшли колоту рану в області серця.

При цьому його молода співмешканка, якій всього 21 рік, запевняла поліцейських, що під час вечері потерпілий ненадовго вийшов на вулицю, а повернувся вже з пораненням, від якого помер.



В ході досудового слідства дівчина зізналася, що це вона вдарила співмешканця ножем. Обидва випили, а потім посварилися. Щоб приховати сліди злочину, зловмисниця вимила підлогу від крові, а ніж сховала під килим.

Правоохоронці направили знаряддя вбивства на експертизу.

Підозрюваній пред'явили підозру і відправили в СІЗО. За вбивство співмешканця дівчині їй загрожує до 15 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі підліток жорстоко побив свого 15-річного приятеля

Приводом стали соціальні мережі, нібито один з них поширював плітки по мережі про інше. Інцидент трапився в Малиновському районі.

Два юнаки довгий час спілкувалися тільки у віртуальному просторі, а коли зустрілися – почали конфліктувати. В результаті суперечки 16-річний хлопець накинувся на 15-річного приятеля.

Він почав його бити з особливою жорстокістю по обличчю і голові, в результаті у потерпілого зламаний ніс і отримана черепно-мозкова травма.



Нагадаємо, що в Одеському ТРЦ у дівчини зажадали гроші за зіпсований товар, відео: "затримали сім'ю з дітьми"

Як повідомляла Politeka, в Одесі натовп влаштував самосуд над водієм, відео злили в мережу: "збив матір з дітьми"

Також Politeka писала, що агресивний підліток напав на охоронця в Одеському супермаркеті, відео: "пішов геть, бидло"