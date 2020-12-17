В одному з районів Одеси неходяча старенька виявилася замкнена у власній квартирі без їжі і пиття

Про кричущий випадок, який трапився в одній з багатоповерхівок на Черьомушках, розповіли в патрульній поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, серед ночі в поліцію надійшов виклик від сусідів, про те, що на вулиці Космонавтів в одній квартир на п'ятому поверсі жінка молить про допомогу.

Вони розповіли, що літня жінка не бачить і не може сама ходити, а сьогодні вночі вони почули її крик і стогін.

Прибувши на місце, патрульні з'ясували, що жінка проживає в квартирі зі своїм сином, який не зміг відкрити квартиру. Тоді на місце викликали рятувальників, які і відкрили двері.

У помешканні виявили 83-річну жінку. Вона лежала на підлозі, просила пити і їсти, адже, за її словами, майже два дні крім соняшникової олії нічого не їла.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі поліцейські розшукали лжемінера, який відправив анонімне повідомлення про загрозу вибуху в школі.

Ним виявилася 6-річна дівчинка, учениця першого класу цієї школи.

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