У мережі показали, як Одесу прикрашають до новорічних та різдвяних свят
Напередодні Різдва і Нового року центр Одеси вже засвітився мільйонами вогнів.
Городян чекають приємні новинки. По Приморському бульвару курсуватиме святковий паровозик для дітей, а біля пам'ятника Дюку де Рішельє вже встановили карусель, пишуть місцеві
Як запевняю в мерії, у святкові дні вони працюватимуть безкоштовно.
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На сходинках Потьомкінських сходів з'явилися світяться олені і ведмеді.
На Думській площі перед будівлею мерії вже нарядили головну ялинку.
Вона практично в точності така ж, як і в минулі роки, але з іншими прикрасами. Ялинка штучна, величезна, і її монтаж зайняв багато часу.
Запалять новорічне дерево 19 грудня під музику в присутності Діда Мороза і Снігуроньки.
Також в цей день в Літньому театрі почне роботу резиденція Святого Миколая, на Грецькій площі відкриється льодовий каток, а на Приморському бульварі – місто ласощів.
Світлодіодні фігури тварин-мешканців "казкового містечка", які раніше були на Думській площі розмістять тепер в Стамбульському парку.
Також ялинку встановили на вулиці Дерибасівській.
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