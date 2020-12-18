В Одесі депутати влаштували бійку в сесійній залі облради

Відповідне відео розмістили в телеграм-каналі "ХО", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Так, 18 грудня друга сесія обласної ради проходить зі скандалами.

За інформацією місцевих ЗМІ, все почалося з того, що деякі депутати від «ОПЗЖ» заявили, що не встигли як слід ознайомитися з більшістю матеріалів порядку денного і попросили внести зміни. Вони запропонували прибрати з порядку денного пункт Про затвердження погоджувальної ради. Депутати облради не проголосували за цю правку. Тоді представники партій "ОПЗЖ» і" за майбутнє " заблокували трибуну Президії. Частина депутатів від "ОПЗЖ" здали свої посвідчення. Після цього обранці вийшли із зали засідань. Однак назад їх вже не пустили без посвідчень.

Незадоволені депутати намагалися силою прорватися до зали засідань. У коридорі між ними і бійцями Нацгвардії зав'язалася бійка.

"Жінок не чіпай, це ганьба", - чути крики в кадрі.

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