В Одесі депутати влаштували бійку в сесійній залі облради
Відповідне відео розмістили в телеграм-каналі "ХО", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Так, 18 грудня друга сесія обласної ради проходить зі скандалами.
За інформацією місцевих ЗМІ, все почалося з того, що деякі депутати від «ОПЗЖ» заявили, що не встигли як слід ознайомитися з більшістю матеріалів порядку денного і попросили внести зміни. Вони запропонували прибрати з порядку денного пункт Про затвердження погоджувальної ради. Депутати облради не проголосували за цю правку. Тоді представники партій "ОПЗЖ» і" за майбутнє " заблокували трибуну Президії. Частина депутатів від "ОПЗЖ" здали свої посвідчення. Після цього обранці вийшли із зали засідань. Однак назад їх вже не пустили без посвідчень.
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Незадоволені депутати намагалися силою прорватися до зали засідань. У коридорі між ними і бійцями Нацгвардії зав'язалася бійка.
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