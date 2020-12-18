Наворотив справ на 10 років в'язниці

Житель Одеської області жорстоко розправився з сусідом, забрав гаманець і хотів викрасти старенькі автомобіль

За свої злочини він відправиться за грати на 10 років за рішенням суду, пише Думська.

Вбивство було скоєно в квітні цього року в селі Новоградівка Овідіопольського району.

Злочинець проник в будинок свого сусіда, з яким у нього був давній конфлікт. У його житло він заночував, а коли зустрів наступного ранку, то тричі вдарив жертву ножем у шию, а потім добив молотком по обличчю. Потерпілий помер від отриманих поранень на місці.

Далі вбивця вирішив викрасти з дому що-небудь цінне.

На очі йому попався гаманець, в якому лежало 1013 гривень, а у дворі стояв автомобіль «ВАЗ-21063» жовтого кольору. Злочинець вирішив його викрасти, проте це помітили кілька сусідів і затримали.

Слідство кваліфікувало дії обвинуваченого за ст. 162, 115, 185 і 289 КК України (порушення недоторканності житла, умисне вбивство, крадіжка, викрадення автомобіля).

Раніше ми повідомляли про те, що поліція затримала вбивць 55-річної жінки - таксистки, труп якої виявили в Одеській області.

Ними виявилися хлопці 17 і 18 років. Сівши в автомобіль таксистки, вони назвали їй неправдиву адресу призначення , а коли приїхали в Любопіль, - жорстоко вбили жінку, завдавши їй 11 ударів ножами і забрали з гаманця півтори тисячі гривень.

Щоб приховати злочин вони відтягнули бездиханне тіло на узбіччя і на автомобілі вбитої поїхали на околицю Одеси, де закопали знаряддя злочину, облили авто горілкою і підпалили його разом зі своїм верхнім одягом і особистими речами.

Злочин вони пояснили нестачею грошей для погашення кредитів, які вони оформили на відкриття свого бізнесу.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею

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