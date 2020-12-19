В Одесі археологи проводять розкопки на Приморському бульварі

Так, археологи Інституту археології НАН України та Південноукраїнського національного педагогічного університету та студенти шукають залишки Хаджибейського замку, взятого штурмом у 1789 році підрозділами російської армії та українськими козаками, пише Укрінформ.

Дослідники продовжують реанімувати з-під нашарувань імперських міфів справжню історію міста.

"Розкопки ведемо на місці можливого розташування османського замку Хаджибей, грунтуючись на результатах георадарного сканування. Це дозволило нам з великим ступенем ймовірності визначити місце, де можуть бути залишки фундаменту брамной вежі замку. Студенти нашого вишу, як бачите, вже розкопали шари ґрунту майже на двометрову глибину, а сама аномалія знаходиться на глибині близько двох з половиною метрів", – зазначив завідувач кафедри історії України Південноукраїнського національного педагогічного університету Андрій Красножон.

Раніше ми писали, що напередодні Різдва і Нового року центр Одеси вже засвітився мільйонами вогнів.

Городян чекають приємні новинки. По Приморському бульвару курсуватиме святковий паровозик для дітей, а біля пам'ятника Дюку де Рішельє вже встановили карусель.

Як запевняють у мерії, у святкові дні вони працюватимуть безкоштовно.

На сходинках Потьомкінських сходів з'явилися світяться олені і ведмеді.

На Думській площі перед будівлею мерії вже нарядили головну ялинку.

Вона практично в точності така ж, як і в минулі роки, але з іншими прикрасами. Ялинка штучна, величезна, і її монтаж зайняв багато часу.

Запалять новорічне дерево 19 грудня під музику в присутності Діда Мороза і Снігуроньки.

Також в цей день в Літньому театрі почне роботу резиденція Святого Миколая, на Грецькій площі відкриється льодовий каток, а на Приморському бульварі – місто ласощів.

Світлодіодні фігури тварин-мешканців "казкового містечка", які раніше були на Думській площі розмістять тепер в Стамбульському парку.

Також ялинку встановили на вулиці Дерибасівській.

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