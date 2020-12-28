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Підлітки з особливою жорстокістю познущалися з собаки

Як передає Politeka.net, кричущий інцидент стався у місті Броди на Львівщині (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Хлопець і дівчина запхали безпорадну тварину в мішок, і почали його бити.

На ролику видно, як у темряві двоє підлітків знущаються з собаки.

При цьому було чутно, як сміється дівчина і підбурює хлопця бити ще більше.

"Давай ще, ще трохи, ще раз...", - наполягала дівчина, а її сміх перебивало болісне скиглення тварини.



Пізніше собаку знайшли на смітнику.

Українців у мережі не на жарт розлютив такий вчинок молодих людей.

"Щоб їм той вереск щоночі снився", "Це вже не люди. Подорослішають - будуть пенсіонерів по хатах катувати, де гроші заховані", "Це потенційні майбутні серійні вбивці, їх обов'язково потрібно знайти. Багато маніяків починали з тварин", "Покидьки, бумеранг прилетить ... Бог їх покарає", - не підбираючи слів писали українці під відео.

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