Підлітки з особливою жорстокістю познущалися з собаки
Як передає Politeka.net, кричущий інцидент стався у місті Броди на Львівщині (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Хлопець і дівчина запхали безпорадну тварину в мішок, і почали його бити.
На ролику видно, як у темряві двоє підлітків знущаються з собаки.
При цьому було чутно, як сміється дівчина і підбурює хлопця бити ще більше.
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"Давай ще, ще трохи, ще раз...", - наполягала дівчина, а її сміх перебивало болісне скиглення тварини.
Пізніше собаку знайшли на смітнику.
Українців у мережі не на жарт розлютив такий вчинок молодих людей.
"Щоб їм той вереск щоночі снився", "Це вже не люди. Подорослішають - будуть пенсіонерів по хатах катувати, де гроші заховані", "Це потенційні майбутні серійні вбивці, їх обов'язково потрібно знайти. Багато маніяків починали з тварин", "Покидьки, бумеранг прилетить ... Бог їх покарає", - не підбираючи слів писали українці під відео.
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