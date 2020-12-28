В Одеському аеропорту не можуть приземлиться літаки
Причиною став найсильніший туман. Про
Так, стало відомо, що погані погодні умови завадили приземлитися літаку з Німеччини. Пілот не побачив посадкову смугу. Рейс FR2113 відправився на запасний Аеропорт Констанца в Румунії.
На борту знаходяться 140 пасажирів. Найближчим часом авіалайнер дозаправиться в Констанці і знову спробує приземлитися в аеропорту Одеси.
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У той же час "Боїнг" української авіакомпанії SkyUp зараз кружляє над Чорним морем в очікуванні поліпшення погоди. Якщо вона найближчим часом не поліпшуватиметься він полетить на Київ. Літак летить рейсом Стамбул-Одеса.
А два інших літаки, з Констанци і Борисполя, затримуються.
Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, на Одесу насувається циклон Герміна. Він ринесе сильний вітер, опади у вигляді дощу і потепління.
Вже з понеділка, 28 грудня погіршуватимуться погодні умови, жителям варто чекати ожеледь і туман, а також сильні пориви вітру до 15-24 метрів в секунду. На проводах і деревах може з'явитися від шести до 19 міліметрів льоду. У зв'язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.
Нагадаємо, що циклон мчить до Одеси, коли чекати погодного удару: "ожеледь, штормовий вітер і..."
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