В Одеському аеропорту не можуть приземлиться літаки

Причиною став найсильніший туман. Про передавати у прес-службі Міжнародного аеропорту "Одеса", понеділок, 28 грудня, передає Politeka.net

Так, стало відомо, що погані погодні умови завадили приземлитися літаку з Німеччини. Пілот не побачив посадкову смугу. Рейс FR2113 відправився на запасний Аеропорт Констанца в Румунії.

На борту знаходяться 140 пасажирів. Найближчим часом авіалайнер дозаправиться в Констанці і знову спробує приземлитися в аеропорту Одеси.

У той же час "Боїнг" української авіакомпанії SkyUp зараз кружляє над Чорним морем в очікуванні поліпшення погоди. Якщо вона найближчим часом не поліпшуватиметься він полетить на Київ. Літак летить рейсом Стамбул-Одеса.

А два інших літаки, з Констанци і Борисполя, затримуються.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, на Одесу насувається циклон Герміна. Він ринесе сильний вітер, опади у вигляді дощу і потепління.

Вже з понеділка, 28 грудня погіршуватимуться погодні умови, жителям варто чекати ожеледь і туман, а також сильні пориви вітру до 15-24 метрів в секунду. На проводах і деревах може з'явитися від шести до 19 міліметрів льоду. У зв'язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.

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