В Одесском аэропорту не могут приземлится самолеты
Причиной стал сильнейший туман. Об
Так, стало известно, что плохие погодные условия помешали приземлиться самолёту из Германии. Пилот не увидел посадочную полосу. Рейс FR2113 отправился на запасной аэропорт Констанца в Румынии.
На борту находятся 140 пассажиров. В ближайшее время авиалайнер дозаправится в Констанце и снова попробует приземлиться в аэропорту Одессы.
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В тоже время «Боинг» украинской авиакомпании SkyUp сейчас кружит над Черным морем в ожидании улучшения погоды. Если она в ближайшее время не улучшаться он полетит на Киев. Самолет летит рейсом Стамбул — Одесса.
А два других самолета, из Констанцы и Борисполя, задерживаются.
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, на Одессу надвигается циклон Гермина. Он ринесет сильный ветер, осадки в виде дождя и потепление.
Уже с понедельника, 28 декабря ухудшаться погодные условия, жителям стоит ждать гололед и туман, а также сильные порывы ветра до 15-24 метров в секунду. На проводах и деревьях может появиться от шести до 19 миллиметров льда. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.
Напомним, что циклон несется в Одессу, когда ждать погодного удара: "гололед, штормовой ветер и..."
Как сообщала Politeka, снежная буря, мороз и ветер: непогода надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение
Также Politeka писала, что в Одессу пришла зима, объявлено штормовое предупреждение: "мокрый снег, метель и гололед