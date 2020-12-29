На дорозі в Одеській області водій на "Жигулях" позбавив життя жінку-пішохода
Як передає Рoliteka.net, смертельна аварія трапилася близько 9 години вечора 28 грудня на виїзді з Болграда у бік села Табаки. Про це розповіли з прес-службі місцевої поліції.
За словами 27-річного водій «ВАЗа», його засліпила зустрічна машина, і він, не помітивши пішохіда, допустив наїзд.
В результат ДТП 37-річна жінка мешканка села Табаки, отримала травми не сумісні з життям і померла.
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Всі обставини аварії ще встановлюються, зокрема, слідчі з'ясовують, де саме жінка перетинати проїжджу частину: на пішохідному перехід або біля нього.
Раніше ми повідомляли, що минулого тижня в Одесі водій на позашляховику збив жінку-пішохода.
ДТП сталася на вулиці 7-а Пересипська.
При розвороті на розі вулиці локомотивної водій позашляховика SsangYong не помітив пішохода та скоїв наїзд. Потерпіла переходила дорогу в недозволеному місці.
Внаслідок дорожньо - транспортної пригоди 47-річна жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді травми голови та перелому правої ноги. Постраждала була госпіталізована в лікарню.
Нагадаємо, що в Одесі таксист зніс пенсіонера на "зебрі" і став знімати наклейки на авто: момент аварії потрапив на відео
А ще Politeka писала, що в Одесі збили пішоходів: кадри з місця трагедії
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