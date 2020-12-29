На дорозі в Одеській області водій на "Жигулях" позбавив життя жінку-пішохода

Як передає Рoliteka.net, смертельна аварія трапилася близько 9 години вечора 28 грудня на виїзді з Болграда у бік села Табаки. Про це розповіли з прес-службі місцевої поліції.

За словами 27-річного водій «ВАЗа», його засліпила зустрічна машина, і він, не помітивши пішохіда, допустив наїзд.

В результат ДТП 37-річна жінка мешканка села Табаки, отримала травми не сумісні з життям і померла.

Всі обставини аварії ще встановлюються, зокрема, слідчі з'ясовують, де саме жінка перетинати проїжджу частину: на пішохідному перехід або біля нього.

Раніше ми повідомляли, що минулого тижня в Одесі водій на позашляховику збив жінку-пішохода.

ДТП сталася на вулиці 7-а Пересипська.

При розвороті на розі вулиці локомотивної водій позашляховика SsangYong не помітив пішохода та скоїв наїзд. Потерпіла переходила дорогу в недозволеному місці.

Внаслідок дорожньо - транспортної пригоди 47-річна жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді травми голови та перелому правої ноги. Постраждала була госпіталізована в лікарню.

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