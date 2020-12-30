Біля головної ялинки Одеси дівчина у відвертому вбранні влаштувала провокаційні танці
Відео танцюючої дівчини на Думській площі з'явилося в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
У публікації, 24 - річна одеситка написала, що вирішила спляасать для Діда Мороза замість віршика і попросила про подарунок-шкіряну мотокуртку.
"Дідусь Мороз🎅 🏻, взагалі я хочу мотокурточку шкіряну Dainese! Я ж чекаю 🙋 🏽 ♀ ️ вірш не підготувала, танцювати можу🤭", - каже вона.
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Відзначимо, що це не перший раз, коли ця дівчина танцює біля ялинки.
Рік тому вона точно також відпалювала у відвертому костюмі і її танець потрапив на камери відеоспостереження.
Раніше ми повідомляли, що в новорічну ніч в Одесі влаштують не один салют, а цілих чотири.
І витратять на це понад 446 тисяч гривень бюджетних грошей.
Для того щоб одесити масово не збиралися в одному місці, феєрверки запустять у всіх районах міста.
Найдорожче обійшовся салют Приморського району. На нього виділили 200 тисяч гривень. У вартість входить не тільки салют, а й робота піротехніків, сценаристів і звукооператорів, а також забезпечення техніки безпеки.
Малиновський і Суворовський райони порадують жителів феєрверками, на які виділили майже по 100 тисяч гривень, а в Київському районі вирішили заощадити і організувати салют за 50 тисяч гривень.
Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку на Новий рік і Різдво: що потрібно знати
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