Що принесе останній день року, що минає?

В останній день 2020 року погода піднесе одеситам свій подарунок

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, 31 грудня, в четвер, температура повітря досягне +13 градусів, передає Рoliteka.net

За прогнозами синоптиків, весь день спостерігатиметься хмарність з проясненнями. Однак опадів у цей день не передбачається.

Вітер південний, 9-14 м / с.

Температура вночі 8-10 ° С тепла, вдень 11-13 °С тепла.

По Одеській області очікується хмарність з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с, місцями пориви, 15-18 м/с.

Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 10-15 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Раніше ми писали про те, що одеські дороги скували передноворічні затори.

В Одесі вкрай ускладнено автомобільний рух-особливо в центральній частині міста. Очевидно, що багато місцевих жителів вважають за краще вирішувати всі свої справи за день до Нового року.

Сильний затор утворився на вулиці Рішельєвській – затор починається в районі Єврейської і тягнеться до залізничного вокзалу. Автолюбителі страждають, втрачаючи час в тягучках і пробках на ділянці від Старопортофранківської до Пушкінської.

Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку на Новий рік і Різдво: що потрібно знати

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