Жителів Одеси на Різдво очікує розгул стихії-нагрянуть зливи і шквальний вітер

Про це повідомили в синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів у своєму новому прогнозі погоди, передає Рoliteka.net

Як розповіли метеорологи, у понеділок, 4 січня, середня температура повітря коливатиметься від 5 до 8 градусів зі знаком «плюс». Вночі буде холодніше + 3 +5, а вдень повітря прогріється до + 8 градусів. Вітер південно-східний, 9-14 метрів в секунду. Водіям і пішоходам варто бути дуже обережними, так як на місто опуститься щільний туман і видимість на дорогах буде не більше 200 - 500 метрів.

У вівторок вдень 5 січня пройде невеликий дощ. Вітер східний, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі опуститься до 2-7 °С зі знаком плюс, вдень буде близько 6-11°С тепла.

Напередодні Різдва, в Одесі розпогодиться. Хмари на небі розсіються, а опадів не передбачається. Почнеться потепління. Прогнозується слабкий південний вітер.

Денна температура повітря буде від 3 до 5 градусів тепла, нічна – від +6 до +8 градусів.

На Різдво, 7 січня в Одесі вируватиме справжня негода-ближче до вечора піде проливний дощ і підніметься шквальний вітер 7-15 метрів в секунду.

Вночі похолодає до 0-5 °С тепла, вдень температура підніметься близько 5-10 °С зі знаком плюс.

У п'ятницю, 8 січня знову розпогодиться. Синоптики опадів не прогнозують. Штормовий вітер до вечора вщухне.

Відзначається невелике зниження температури повітря. У денний час температура повітря складе +4 +6, а вночі очікується +2+4 градусів.

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