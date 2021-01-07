У мережі показали, як штормить зимове море біля берегів Одеси

Надихаючими фотографіями одесити поділилися в соцмережах, передає Politeka.net

6 і 7 січня море біля Одеси було дуже неспокійним. Величезні бризки обрушилися на пірси і причали, викликавши натовпу роззяв.

І хоча січневий шторм не найсильніший, але від цього не менш красивий.

Раніше ми писали про те, яка погода очікує жителів Одеси в січні.

Вже цієї неділі, 10 січня є велика ймовірність того, що піде сніг. Однак, з огляду на плюсову температуру, сніг накопичуватися в замети точно не буде. Потім з 14 по 17 січня пройде сніг з дощем.

А ось з 19 січня є невелика ймовірність, що сніг трохи затримається на вулицях міста. Він випаде при невеликому мінусі, який протримається не більше двох днів. Всі інші дні погода аж до кінця місяця погода буде абсолютно не зимової, навіть весняної, адже на термометрах будуть суцільні "плюси".

До цього ми повідомляли, що на Одещині аномально тепла погода на початку січня призвела до пробудження бджіл.

По всій видимості, комахи вирішили, що вже прийшла весна і вирушили на обльоти. Також ми писали, що через незвично теплу зиму в заповідну зону на Одещині повернулося кілька рожевих пеліканів.

Нагадаємо, що підступна стихія насувається на Одесу, коли чекати негоди: "зливи, шквали і похолодання"

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