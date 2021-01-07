Напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа

Подія трапилася ввечері 6 січня в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району. Про це інформує прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net

Рятувальники прибули на пожежу о 22: 01 і побачили, що палає домашнє майно в кімнаті. Через 12 хвилин вони локалізували вогонь і повністю його загасили о 22:18 на площі 5 квадратних метрів.

Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Попередня причина пожежі-необережність під час куріння в ліжку.

Обставини встановлюються.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області повністю згоріла одна з головних новорічних ялинок

Інцидент стався в селі Кубей Болградського району.

Місцеві жителі виявили повністю згоріле новорічне дерево і про це вони повідомили в соцмережах.

Очевидці кажуть, що її підпалили хулігани, оскільки НП сталася вночі.

Раніше була версія про несправну ілюмінацію, проте незабаром її спростував сільський голова Петро Кісса. Він розповів, що гірлянди на ялинці горіли три дні, і ніякого загоряння не було. До того ж, там був встановлений таймер, який в разі короткого замикання відключає автоматично гірлянди.

Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку на Новий рік і Різдво: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, вірус "косить" одеситів з подвоєною силою: область вирвалася в лідери на Різдво

Також Politeka писала, головна ялинка Одеси потрапила в топ-5 рейтингу України: як виглядають найкрасивіші новорічні дерева