В Одесі активізувався грабіжник, якийий чатує людей біля банкоматів і платіжних терміналів
Про це розповіли на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net
Так, незнайомець підбіг до молодої дівчини, яка стояла біля платіжного терміналу в Приморському районі міста, і вирвав з її рук смартфон.
Постраждала звернулася за допомогою в правоохоронні органи і незабаром копи розшукали і затримали грабіжника. Нападником виявився 27-річний одесит. Викрадений телефон у нього вилучили та повернули власниці.
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Тепер йому загрожує до 6 років ув'язнення за грабіж.
Раніше ми писали, що переддень свята Різдва Христового невідомі обчистили церкву в Одеській області.
Пограбування сталося вночі 6 січня в храмі Святого Димитрія Солунського Московського Патріархату, який знаходиться в селі Виноградар Роздільнянського району.
Невідомі люди зламали вхідні двері в храм і викрали всі гроші з урн для пожертвувань.
Всього було вкрадено півтори тисячі гривень.
Також ми повідомляли, що в Ізмаїльському районі Одеської області розбійник не посоромився пограбувати чоловіка з інвалідністю.
Підготувався він до цього заздалегідь і прийшовши в будинок до свого 49-річного знайомого, людині з інвалідністю 1-ї групи, побив його і зажадав гроші. Не отримавши бажаного, він забрав планшет і пішов.
Незабаром копи затримали 31-річного грабіжника з гаджетом потерпілого.
Нагадаємо, що в під Одесою чоловіка викинули з вікна дев'ятого поверху: кадри того, що відбувається
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