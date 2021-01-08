В Одесі активізувався грабіжник, якийий чатує людей біля банкоматів і платіжних терміналів

Про це розповіли на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net

Так, незнайомець підбіг до молодої дівчини, яка стояла біля платіжного терміналу в Приморському районі міста, і вирвав з її рук смартфон.

Постраждала звернулася за допомогою в правоохоронні органи і незабаром копи розшукали і затримали грабіжника. Нападником виявився 27-річний одесит. Викрадений телефон у нього вилучили та повернули власниці.

Тепер йому загрожує до 6 років ув'язнення за грабіж.

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Пограбування сталося вночі 6 січня в храмі Святого Димитрія Солунського Московського Патріархату, який знаходиться в селі Виноградар Роздільнянського району.

Невідомі люди зламали вхідні двері в храм і викрали всі гроші з урн для пожертвувань.

Всього було вкрадено півтори тисячі гривень.

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Підготувався він до цього заздалегідь і прийшовши в будинок до свого 49-річного знайомого, людині з інвалідністю 1-ї групи, побив його і зажадав гроші. Не отримавши бажаного, він забрав планшет і пішов.

Незабаром копи затримали 31-річного грабіжника з гаджетом потерпілого.

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