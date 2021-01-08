Чоловік у неадекватному стані намагався підпалити житловий будинок у центрі Одеси

Інцидент трапився в п'ятницю, 8 січня на вулиці Пастера 34. Про це повідомляє місцеве видання « Думська » (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Стривожені місцеві жителі помітили, як в під'їзді будинку почалося загоряння, вони подзвонили Службу порятунку «101».

Прибулі співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Також на місце події приїхали патрульні поліцейські та бригада «швидкої допомоги».

Неадекватного чоловіка затримали.

Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.

Подія трапилася ввечері 6 січня в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.

Рятувальники прибули на пожежу о 22: 01 І побачили, що палає домашнє майно в кімнаті. Через 12 хвилин вони локалізували вогонь і повністю його загасили о 22:18 на площі 5 квадратних метрів.

Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі

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