Чоловік у неадекватному стані намагався підпалити житловий будинок у центрі Одеси
Інцидент трапився в п'ятницю, 8 січня на вулиці Пастера 34. Про це повідомляє місцеве видання «
Стривожені місцеві жителі помітили, як в під'їзді будинку почалося загоряння, вони подзвонили Службу порятунку «101».
Прибулі співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.
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Також на місце події приїхали патрульні поліцейські та бригада «швидкої допомоги».
Неадекватного чоловіка затримали.
Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.
Подія трапилася ввечері 6 січня в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.
Рятувальники прибули на пожежу о 22: 01 І побачили, що палає домашнє майно в кімнаті. Через 12 хвилин вони локалізували вогонь і повністю його загасили о 22:18 на площі 5 квадратних метрів.
Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі
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