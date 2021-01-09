В Одесі водій маршрутки висадив пасажира з інсультом і поїхав

Одеситу Андрію Чистяку стало погано в маршрутці, пасажири не стали йому допомагати, а водій просто висадив його на зупинці.

Про це повідомляє "Українська Служба Інформації"з посиланням на сторінку "South News".

Андрій працював охоронцем, ввечері 6 січня, після роботи сів у маршрутку. Там у нього стався інсульт.

Водій маршрутки, побачив що пасажиру погано, але не став викликати медиків, а просто висадив його на кінцевій зупинці і поїхав.

Чоловіка помітив екіпаж "швидкої", і відвіз до лікарні.

Кілька днів лікарі боролися за життя 42-річного Андрія, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Він помер у лікарні 8 січня.

Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.

Подія трапилася ввечері 6 січня в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.

Рятувальники прибули на пожежу о 22: 01 І побачили, що палає домашнє майно в кімнаті. Через 12 хвилин вони локалізували вогонь і повністю його загасили о 22:18 на площі 5 квадратних метрів.

Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі

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