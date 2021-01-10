Одеська область на першому місці за новими хворими китайським вірусом
Про це передають у МОЗ.
За останню добу від коронавірусу в Україні видужали 5292 людини, 99 — померли.
На сьогоднішній день найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (446), Київській (405), в Києві (404), Харківській (344) і Миколаївській (327) областях.
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Найменше захворілих у Закарпатській області - 49 випадків, а також у Чернігівській області — 60 випадків.
Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.
Подія трапилася ввечері 6 січня в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.
Рятувальники прибули на пожежу о 22: 01 І побачили, що палає домашнє майно в кімнаті. Через 12 хвилин вони локалізували вогонь і повністю його загасили о 22:18 на площі 5 квадратних метрів.
Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі
Як повідомляла Politeka, вірус "косить" одеситів з подвоєною силою: область вирвалася в лідери на Різдво
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