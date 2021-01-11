В Одесі на селищі Котовського молодий чоловік випав з вікна восьмого поверху
Інцидент стався у дворі однієї з багатоповерхівок на вулиці Бочарова. Про це повідомили очевидці в телеграм-канал "ХО", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах можна побачити закривавленого чоловіка, який впав на сходинки підвалу. Потерпілий стогне і просить про допомогу.
"Допоможіть все болить, зробіть укол", - каже хлопець
Навколо нього стовпилися роззяви, одні знімають те, що відбувається на телефон, хтось викликає бригаду швидкої. На місці інциденту також знаходиться дівчина в домашньому халаті, вона плаче і крізь сльози намагається прояснити ситуацію.
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«У нього депресія була, Він вийшов на балкон покурити один і я його не втримала», - розповіла вона.
У поліції поки ніяк не прокоментували цю ситуацію.
Варто сказати, що останнім часом в Одесі почастішали випадки самогубства.
Так минулого тижня чоловік скоїв суїцид, вистрибнувши з вікна 10-поверхового житлового будинку.
Трагедія сталася на вулиці Марсельській біля будинку 58 близько 13.00.
"Сьогодні приблизно о 13 годині на 📍Марсельській, 58 випав чоловік з вікна будинку (летально). На місці працює слідча група", - кажуть свідки.
Загиблому було всього 26 років. Він житель Лиманського району.
Також ми повідомляли, що під Одесою чоловік вирішив вийти з квартири неприродним способом – через балкон.
В результаті він повис на водостічній трубі дев'ятиповерхового будинку, і щоб його врятувати очевидці викликали співробітників ДСНС.
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