Що було в записці?

В Одеській області знайшли тіла застреленої подружньої пари, а поруч передсмертну записку

Тіла виявили вранці, 12 січня, в селі Виноградівка, Болградського району, біля них лежала мисливська рушниця. Трагічні подробиці розповіли на сайті Нацполіції, передає Politeka.net.

За попередніми даними, 60-річний чоловік застрелив свою 53-річну дружину. Про це йдеться в передсмертній записці, яку знайшли правоохоронці.

Сусіди загиблих стверджують, що напередодні подружня пара дуже голосно сварилася.

За фактом смерті подружжя відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

До цього ми повідомляли, що молодий одесит почав стріляти по правоохоронцях, які прибули до нього з обшуком. Подія трапилася рано вранці на вулиці Станційній.

Так, правоохоронці прибули з обшуком до 23-річного чоловіка, який підозрюється в шахрайстві. Однак громадянин почав чинити опір, відмовився пускати в будинок правоохоронців і відкрив по них стрілянину з травматичного пістолета.

На місце події прибули бійці корду, а також керівництво поліції міста. Під час штурму зловмисника знешкодили та затримали. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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