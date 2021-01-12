В Одеській області знайшли тіла застреленої подружньої пари, а поруч передсмертну записку
Тіла виявили вранці, 12 січня, в селі Виноградівка, Болградського району, біля них лежала мисливська рушниця. Трагічні подробиці розповіли на сайті Нацполіції, передає Politeka.net.
За попередніми даними, 60-річний чоловік застрелив свою 53-річну дружину. Про це йдеться в передсмертній записці, яку знайшли правоохоронці.
Сусіди загиблих стверджують, що напередодні подружня пара дуже голосно сварилася.
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За фактом смерті подружжя відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
До цього ми повідомляли, що молодий одесит почав стріляти по правоохоронцях, які прибули до нього з обшуком. Подія трапилася рано вранці на вулиці Станційній.
Так, правоохоронці прибули з обшуком до 23-річного чоловіка, який підозрюється в шахрайстві. Однак громадянин почав чинити опір, відмовився пускати в будинок правоохоронців і відкрив по них стрілянину з травматичного пістолета.
На місце події прибули бійці корду, а також керівництво поліції міста. Під час штурму зловмисника знешкодили та затримали. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
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