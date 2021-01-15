З них 128 садочків – державні, решта - приватні

В Одесі невідомі погрожують підірвати 185 дитячих садків по всьому місту

Як повідомили у поліції Одеської області, 15 січня на електронну пошту прийшло чергове повідомлення про мінування.

У ньому було сказано, що в 185 дитячих садках повинні відбутися вибухи в інтервалі з 15.00 до півночі.

Достовірність цієї інформації перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи.



У той же час глава департаменту освіти і науки Олена Буйневич пояснила що невідомі повідомляють про мінуванні в 185 дошкільних установах. З них 128 садочків – комунальної форми власності, решта – приватні.

"На час перевірки повідомлення про мінування вихователі виводять дітей на вулицю. Перевірка займає близько пів години, але очікувати черги можна і кілька годин", - повідомила чиновниця.

Кілька днів тому в Одесі співробітники екстрених служб проводили евакуацію людей через мінування.

Повідомлення про закладені вибухівки в дев'яти будівлях в Одесі надійшло на електронну адресу поліції о 10 ранку, 12 січня.

Також раніше повідомлялося, що в грудні місяці минулого року під удар потрапили навчальні заклади в місті.

Спочатку на електронну адресу поліції прийшло анонімне повідомлення про мінування 4 шкіл, на другий день "замінували" відразу 5 гімназій, а через кілька днів в поліції отримали анонімне повідомлення про вибухівку в десяти одеських школах.

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