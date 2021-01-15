На пляжі в Одесі загрузли в піску дві іномарки і евакуатор, який приїхав їх визволяти
Подія трапилася вранці 15 січня на пляжі Ланжерон. Про це розповіли очевидці на сторінках соцмереж, і розмістили фотографії на додачу, передає Politeka.net
За словами одеситів, в піску і снігу недалеко від води застрягли три автомобілі – Lexus, Chevrolet і Евакуатор.
По всій видимості, останній намагався допомогти іномаркам і сам застряг.
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Свідки того, що сталося кажуть, що всі спроби вибратися з пастки, куди водії самі заїхали не увінчалися успіхом.
"Всі загрузли в піску. Я їм порадила взяти лопату і почати відкопуватися, а потім підставити дошки. Послухатися. Не все ще втрачено", - розповіла одеситка.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі вантажівка вдарила іномарку, в результаті чого задня частина легковика потрапила під фуру
ДТП сталася ввечері 14 січня під Пересипським мостом.
Винуватцем аварії став водій вантажівки DAF з причепом, який рухаючись у напрямку вулиці Балківської при маневруванні зіткнувся з автомобілем Opel Astra.
Постраждалого 22-річного водія Opel доставили в лікарню.
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