Спливли нові подробиці пожежі в одеському готелі, який забрав життя двох людей, ще двоє постраждали
НП сталася ввечері 17 січня на вулиці Посмітного 10/12 в Приморському районі міста Одеса, передає Politeka.net
О 20: 30 сталося загоряння третього поверху та даху (триповерхового житлового будинку. Будинок на один під'їзд, 36 квартир, де розташований готель Arcadia Apartment. Дві людини загинули, ще двоє постраждали - їх госпіталізували.
Пожежу ліквідували через три години - о 23: 51 на площі 1,2 тисячі кв. м.
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За даними телеграм-каналу "Одеса інфо", в цьому готелі вже давно відвідувачі скаржилися на те, що джакузі било струмом людей і його ніяк не могли полагодити. По всій видимості, така несправність і стала причиною загоряння.
Наприклад, один з постояльців готелю розповів, що чуючи, як загорілася проводка на другому поверсі. Він встиг схопити документи і вибігти з будівлі. За його словами, в готелі проживало багато іноземців.
Ще один постоялець стверджував, що напередодні пожежі в готелі ремонтували проводку, а до цього – періодично виникали проблеми зі світлом.
Нагадавши, в Одесі полум'я розбушувалося в кафе, рятувальників підняли по тривозі: кадри НП.
Як повідомляла Politeka, пожежа в багатоповерхівці будинку забрала життя 8 людей, люди молили про допомогу в соцмережах:" я з дитиною під замком", фото.
Також Politeka писала, що пожежа охопила ресторан в Одесі, клуби чорного диму видно здалеку: відео НП.