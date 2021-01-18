Вже не дві людини, як повідомляли раніше

Кількість постраждалих під час пожежі в одеському готелі на вулиці Посмітного зросла

Так, раніше повідомлялося про двох загиблих і двох потерпілих. За останньою інформацією, ця цифра збільшилася до восьми осіб. Про це повідомили в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

«У лікарню з опіками та отруєннями продуктами горіння госпіталізовано три людини, п'ятьом постраждалим медична допомога була надана на місці», - йдеться в повідомленні.

В ході наради в одеській мерії розповіли, що серед госпіталізованих є іноземець з Марокко.

Наразі слідчі розглядають кілька версій причин пожежі: необережне поводження з вогнем та несправність електрообладнання.

В рамках розпочатого кримінального провадження призначено низку пожежно-технічних та судово-медичні експертизи.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що НП сталася ввечері 17 січня на вулиці Посмітного 10/12 в Приморському районі міста Одеса.

О 20: 30 сталося загоряння третього поверху та даху (триповерхового житлового будинку. Будинок на один під'їзд, 36 квартир, де розташований готель Arcadia Apartment.

Пожежу ліквідували через три години - о 23: 51 на площі 1,2 тисячі кв. м.

За словами очевидців, в цьому готелі вже давно відвідувачі скаржилися на те, що джакузі било струмом людей і його ніяк не могли полагодити. По всій видимості, така несправність і стала причиною загоряння.

Нагадавши, в Одесі озвучили важливу деталь про пожежу в готелі, в якій згоріли люди: "Било струмом джакузі"

Як повідомляла Politeka, пожежа в багатоповерхівці будинку забрала життя 8 людей, люди молили про допомогу в соцмережах:" я з дитиною під замком", фото.

Також Politeka писала, що пожежа охопила ресторан в Одесі, клуби чорного диму видно здалеку: відео НП.