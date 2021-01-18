Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував пожежу в готелі на Посмітного, повідомивши шокуючі деталі

Про них він розповів в ході дистанційної наради 18 січня, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За словами Труханова, в будівлі, що загорілася 17 січня, знаходився наркоманський притон.

«У мене є інша інформація, яку ми повинні знати, я вас прошу ви повинні на це звернути увагу. Вся округа знає, що там відбувається, а ми не знаємо. Необхідно більше спілкуватися з людьми, щоб знати, де знаходяться такі "готелі", - каже мер.

«Ми повинні щодня писати листи про це у вищестоящі інстанції, щоб робилися якісь заходи, інакше одесити будуть думати, що ми покриваємо ці «кубла»,-зазначив Труханов.

Нагадаємо, що НП сталася ввечері 17 січня на вулиці Посмітного 10/12 в Приморському районі міста Одеса.

О 20: 30 сталося загоряння третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під'їзд, 36 квартир, де розташований готель Arcadia Apartment.

Пожежу ліквідували через три години - о 23: 51 на площі 1,2 тисячі кв. м.

В результаті пожежі загинули дві людини. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

Нагадавши, в Одесі озвучили важливу деталь про пожежу в готелі, в якій згоріли люди: "Било струмом джакузі"

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