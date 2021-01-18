Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував пожежу в готелі на Посмітного, повідомивши шокуючі деталі
Про них він розповів в ході дистанційної наради 18 січня, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
За словами Труханова, в будівлі, що загорілася 17 січня, знаходився наркоманський притон.
«У мене є інша інформація, яку ми повинні знати, я вас прошу ви повинні на це звернути увагу. Вся округа знає, що там відбувається, а ми не знаємо. Необхідно більше спілкуватися з людьми, щоб знати, де знаходяться такі "готелі", - каже мер.
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«Ми повинні щодня писати листи про це у вищестоящі інстанції, щоб робилися якісь заходи, інакше одесити будуть думати, що ми покриваємо ці «кубла»,-зазначив Труханов.
Нагадаємо, що НП сталася ввечері 17 січня на вулиці Посмітного 10/12 в Приморському районі міста Одеса.
О 20: 30 сталося загоряння третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під'їзд, 36 квартир, де розташований готель Arcadia Apartment.
Пожежу ліквідували через три години - о 23: 51 на площі 1,2 тисячі кв. м.
В результаті пожежі загинули дві людини. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.
Нагадавши, в Одесі озвучили важливу деталь про пожежу в готелі, в якій згоріли люди: "Било струмом джакузі"
Як повідомляла Politeka, пожежа в багатоповерхівці будинку забрала життя 8 людей, люди молили про допомогу в соцмережах:" я з дитиною під замком", фото.
Також Politeka писала, що пожежа охопила ресторан в Одесі, клуби чорного диму видно здалеку: відео НП.