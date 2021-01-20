Бабуся Даші Лук'яненко розповіла про покарання для передбачуваного вбивці своєї внучки

Як передає Politeka.net, свій коментар жінка дала "Фактам"( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За її словами, рішенням підозрюваного в зґвалтуванні і вбивстві дитини порізати собі шию в будівлі суду є пояснення.



"Це, щоб продовжити своє перебування в СІЗО. Йому там добре, там є всі зручності, всі задоволення", - заявила Катерина Лук'яненко.



Також жінка зазначила, мама і батько Даші важко переживають втрату дитини, а засідання суду перетворилися для них на випробування.

"Хочу, що б все швидше закінчилося, може, хоч тоді вони трохи заспокояться", - поділилася жінка.



За її словами, суд повинен винести вирок Тарасову якомога швидше, а довічне ув'язнення буде для нього недостатнім покаранням.

"Вбивство. Я хотіла б, щоб його вбили. Смертна кара", - заявила бабуся загиблої.

Нагадаємо, що резонансне вбивство, яке сталося на Одещині, вразило всю Україну.

11-річна Дарина Лук'яненко зникла вдень по дорозі до школи. На 7-й день пошуків її тіло знайшли у вигрібній ямі туалету у дворі підприємців Тарасових. У злочині зізнався їх молодший син-22-річний Микола Тарасов.

Якщо його провину доведуть, йому загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, спливли резонансні подробиці вбивства Даші Лук'яненко:»Сім'я все знала".

Як повідомляла Politeka, з'явилося перше відео з місця моторошної розправи над Дашею Лук'яненко під Одесою.

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