Вбивці Даші Лук'яненко винесли вирок
Як передає Politeka.net, покарання для Миколи Тарасова озвучив Роздільнянський районний суд Одеської області.
Трагічний інцидент стався ще влітку 2019 року - в Одеській області знайшли вбитою 11-річну Дашу Лук'яненко.
Вона зникла 13 червня, а через шість днів її тіло знайшли у вигрібній ямі в одному з будинків селища.
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Тоді ж затримали 22-річного жителя будинку Миколи Тарасова. Слідчі встановили, що він побачив дівчинку на вулиці, затягнув її в будинок і намагався зґвалтувати.
У середу, 20 січня, під час засідання суду він намагався порізати собі горло і винесення вироку довелося перенести.
Через деякий час розгляд справи відновили і Миколі Тарасову дали 15 років в'язниці за викрадення і вбивство 11-річної дівчинки.
Раніше бабуся загиблої розповіла, якого покарання хоче для вбивці своєї внучки.
За її словами, суд повинен винести вирок Тарасову якомога швидше, а довічне ув'язнення буде для нього недостатнім покаранням.
"Вбивство. Я хотіла б, щоб його вбили. Смертна кара", - заявила бабуся загиблої.
Нагадаємо, спливли резонансні подробиці вбивства Даші Лук'яненко:»Сім'я все знала".
Як повідомляла Politeka, з'явилося перше відео з місця моторошної розправи над Дашею Лук'яненко під Одесою.
Також Politeka писала, що нове зникнення дівчинки переполошило Одесу: фото і що відомо про зниклу.