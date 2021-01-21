В Одесі вже визначилися, як діти навчатимуться в школах після локдауну

З понеділка, 25 січня, коли закінчується жорсткий карантин, відновляться звичайні заняття з відвідуванням шкіл. Про повідомила голова Департаменту освіти Олена Буйневич на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

«У понеділок ми повертаємося до очного навчання в школах. Наша спільна свідомість і посилення заходів безпеки в садах дозволило нам працювати з мінімумом закритих груп. Якщо ми хочемо вчитися очно, вкрай необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог і норм соціальної відповідальності», - написала чиновниця.

Вона закликала з розумінням ставитися до опитувань про стан здоров'я дитини та членів сім'ї, відповідати чесно;

- якщо у дитини є ознаки ГРВІ або хворіє хтось в сім'ї-не ходити в навчальні заклади!

- щоранку вимірюйте температуру дитині вдома, не забороняйте вибірковий термомоніторинг, це не примха школи;

- школи та садочки засобів дезінфекції забезпечені. - ретельно обробляти і мити руки!

- дотримуватися дистанції.

"Бережіть наших працівників, будь ласка! Бережіть дітей. Чекаємо з нетерпінням", - резюмувала Олена Буйневич.

Нагадаємо, що в Одесі не всі школи пішли на дистанційку після канікул, відомо де

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