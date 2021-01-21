Нові пожежі спалахнули в житлових будинках Одеси
Тільки за вечір 20 січня рятувальники гасили дві пожежі в різних районах міста. Про події повідомляє прес-служба ДСНС, передає Politeka.net
Так, увечері, 20 січня сталося загоряння в шістнадцятиповерховому будинку на проспекті Добровольського. Там загорілася сходова клітка на першому поверсі однієї з парадних.
Рятувальники оперативно загасили вогонь і на щастя в НП обійшлося без загиблих і постраждалих.
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У ДСНС зазначили, що вигоріло близько п'яти квадратних метрів. У гасінні було задіяно 22 рятувальники і шість пожежних машин.
Ще одна пожежа спалахнула у Високому провулку, в квартирі на третьому поверсі житлового будинку. По прибуттю рятувальники локалізували вогонь на площі 1 квадратного метра, а також врятували лежачого хворого з надмірною вагою. Його медики госпіталізували до лікарні з опіками та отруєнням продуктами горіння.
У ліквідації вогню брали участь 22 рятувальники і 6 спецмашин.
Ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електроковдри
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