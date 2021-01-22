Жодного дня без пожеж на Одещині

В Одеській області спалахнули три пожежі, в яких загинули і постраждали люди

Про це повідомили в прес-службі регіонального ДСНС, повідавши деталі подій, передає Politeka.net

Минулої ночі в селі Кубанка Лиманського району загорілася надвірна споруда.

Рятувальникам вдалося загасити пожежу протягом 45 хвилин. Всього вигоріло 25 квадратних метрів.

Під час розбору завалів пожежники виявили тіло 56-річного чоловіка.

Причини його смерті на даний момент встановлюють медики і правоохоронці.

Крім того стало відомо, що ще два жителі Одеської області постраждали, в результаті пожеж.

Близько 21: 50 загорівся житловий будинок у селі Василівка Захарівського району, там спалахнули перекриття. Рятувальники боролися з вогнем більше години, вони ніяк не могли його загасити.

У ДСНС зазначають, що всього за цей час вигоріло близько 12 квадратних метрів.

Постраждала 55-річна господиня будинку. Вона отримала опіки рук і обличчя, через що жінку доставили в лікарню.

На місці працювали чотири рятувальники і пожежна машина. Ймовірна причина пожежі-коротке замикання в мережі.

У селі Озерне Ізмаїльського району в будинку загорівся диван через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

66-річна господиня госпіталізована в реанімаційне відділення районної лікарні у важкому стані. Вона отримала опіки і отруїлася димом. У будинку загорівся диван через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

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