В Одеській області спалахнули три пожежі, в яких загинули і постраждали люди
Про це повідомили в прес-службі регіонального ДСНС, повідавши деталі подій, передає Politeka.net
Минулої ночі в селі Кубанка Лиманського району загорілася надвірна споруда.
Рятувальникам вдалося загасити пожежу протягом 45 хвилин. Всього вигоріло 25 квадратних метрів.
Під час розбору завалів пожежники виявили тіло 56-річного чоловіка.
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Причини його смерті на даний момент встановлюють медики і правоохоронці.
Крім того стало відомо, що ще два жителі Одеської області постраждали, в результаті пожеж.
Близько 21: 50 загорівся житловий будинок у селі Василівка Захарівського району, там спалахнули перекриття. Рятувальники боролися з вогнем більше години, вони ніяк не могли його загасити.
У ДСНС зазначають, що всього за цей час вигоріло близько 12 квадратних метрів.
Постраждала 55-річна господиня будинку. Вона отримала опіки рук і обличчя, через що жінку доставили в лікарню.
На місці працювали чотири рятувальники і пожежна машина. Ймовірна причина пожежі-коротке замикання в мережі.
У селі Озерне Ізмаїльського району в будинку загорівся диван через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
66-річна господиня госпіталізована в реанімаційне відділення районної лікарні у важкому стані. Вона отримала опіки і отруїлася димом. У будинку загорівся диван через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
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