Циклон принесе в Одесу нову погоду в останній тиждень січня

Як повідомили синоптики з Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, зима повернеться в місто зі снігом, штормовим вітром, хуртовиною і хуртовиною, передає Politeka.net.

У понеділок очікуються сильні пориви вітру, у зв'язку з чим на території Одеси та області оголошено штормове попередження.

У місті буде хмарно, вночі-без істотних опадів, вранці і вдень – дощ.

Вітер південний, 15-17 м / с, вранці та вдень-сильні пориви о 19-24 м / с. оголошено штор

Середня температура повітря в Одесі складе 4-9 градусів тепла. По області очікується: вночі 1 - 11 градусів вище нуля.

На автошляхах вночі та вранці – місцями туман, видимість при якому не перевищить 200-500 м.

Наступні два дні в Одесі також будуть хмарними і дощовими. Вітер південний, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень буде близько 3-7 °С зі знаком плюс. У середу ймовірність того, що піде сніг становить 50%.

У четвер, 28 січня, в Одесі продовжиться похолодання. Прогнозується сніг, хуртовина і ожеледь, а ось штормовий вітер почне слабшати і складе до 7 метрів в секунду. Температура повітря вночі складе-1-3 градуси, вдень стовпчики піднімуться до +4.

У п'ятницю в місті спостерігатиметься сонячна погода. Вітер змінних напрямків, 7-12 метрів в секунду. Вночі похолодає до 8 градусів морозу, вдень буде не вище нуля.

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