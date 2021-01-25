Сильний поривчастий вітер повалив дерево в Одесі, мало не придавивши авто з пасажирами

Через негоду в місті навіть було оголошено штормове попередження на 25 січня, передає Politeka.net

Подію зафіксували на відео очевидці (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця). Так, біля будинку меблів, що на площі Бориса Дерев'янка величезна Тополя пошкодила один з припаркованих автомобілів і мало не зачепило їде авто, всередині якого знаходилися люди.

На превелике щастя, автомобіль встиг від'їхати.

За прогнозами синоптиків, 25 січня Одесі буде хмарно, вночі – без істотних опадів, вранці і вдень – дощ.

Вітер південний, 15-17 м / с, вранці та вдень-сильні пориви о 19-24 м / с. оголошено штор

Середня температура повітря в Одесі складе 4-9 градусів тепла.

По Одеській області також буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ, місцями значний. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 15-17 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 19-24 м/с.

Температура повітря по області очікується: вночі 1 - 11 градусів вище нуля.

На автошляхах вночі та вранці – місцями туман, видимість при якому не перевищить 200-500 м.

Потрібно сказати, що дощ з мокрим снігом буде йти до середи, тому при плануванні дороги на далекі відстані це слід враховувати. Поліцейські просять водіїв бути уважними на дорогах і не перевищувати швидкість.

Нагадаємо, що зима повернеться в Одесу: сніг, хуртовина і мороз, оголошено штормове попередження

Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили одеситів прогнозом погоди на вихідні: місце морозу дощі

Також Politeka писала, під Одесою жителі спостерігали унікальне явище, кадри розлетілися по мережі: "світіння з космосу"