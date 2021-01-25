В Одесі через пожежу на теплотрасі постраждала 28-річна жінка

Вона отримала опіки кінцівок і її в стані середньої тяжкості госпіталізували в Одеську міську лікарню. Про це повідомляє прес-служба регіонального ДСНС, передавати Politeka.net

Подія трапилася рано вранці, 25 січня, по проспекту Академіка Глушка, 1. Очевидці помітили вогонь в люку теплотраси і подзвонили в Службу порятунку «101».

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили загоряння утеплювача в люку теплотраси. Вони локалізували пожежу о 6:19, а о 6: 22 ліквідували її на площі 5 м2.

В результаті пожежі постраждала бездомна громадянка 1992 р.н. Причина пожежі і збиток встановлюється.

В Одесі та області не проходить жодного дня без пожеж. Так, раніше ми повідомляли, що вночі в селі Кубанка Лиманського району загорілася надвірна споруда і на згарищі був знайдений труп невідомого.

Рятувальникам вдалося загасити пожежу протягом 45 хвилин. Всього вигоріло 25 квадратних метрів.Під час розбору завалів пожежники виявили тіло 56-річного чоловіка.

Крім того стало відомо, що ще два жителі Одеської області постраждали, в результаті пожеж.

Близько 21: 50 загорівся житловий будинок у селі Василівка Захарівського району, там спалахнули перекриття.

У селі Озерне Ізмаїльського району в будинку загорівся диван через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Постраждалих людей госпіталізували з опіками в лікарню.

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