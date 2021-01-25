Співробітник заповідника розвінчав міф, який роздувають з року в рік

З'явилося несподіване продовження історії з нападом шакалів на жителів Одеської області

Раніше по ЗМІ гуляла інформація про те, що в селі Базар'янка Тузлівської ОТГ шакали накидаються на людей, у зв'язку з чим мисливці почали відстрілювати тварин.

Однак відомий еколог і співробітник нацпарку «Тузлівські лимани» Іван Русєв назвав напад шакалів на людей фейком. Свою версію він виклав на сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net.

За словами Русєва, вже кілька років поспіль окремі депутати Білгород-Дністровського району, мисливці і браконьєри, роздувають в цю пору року тему сказу селі Базар'янка біля Лебедівського лісу НПП "Тузлівські лимани" і продовжують атаку на золотистого собаку - шакала.

«Причому, прямих доказів що саме шакал покусав конкретну людину, не існує. Є тільки суперечливі думки і демонстрація мисливцями убитих шакалів, яких вони відправляють у ветеринарну службу і нібито всі вони заражені сказом", - говорить він.

Як повідомляє еколог, справа в тому, що таким чином мисливці домагаються ліцензії на постійний відстріл шакалів на території заповідника. При цьому на території парку регулярно проводиться спеціальна вакцинація хижаків. Опитування показують, що тільки 19.7% відпочиваючих в урочищі «Лебедівський ліс» чули виття цих тварин і жодна людина їх не бачила. Однак, мисливці продовжують надсилати фото вбитих шакалів, нібито винних у нападах.

До відома, золотиста собака (саме так» по-науковому «називаються ці» шакали") є видом, занесеним до Червоної книги України. Отже, ліцензію на відстріл даного виду отримати неможливо. Золотисті собаки дійсно збиваються у великі зграї до зими і полюють за хворими птахами і рибою. Їх можна назвати "санітарами лісу", але на мирних людей вони зазвичай не нападають.

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