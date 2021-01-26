В Одесі буйний чоловік з мечем в руках влаштував дебош у під'їзді житлового будинку

Подія трапилася в ніч на 26 січня на вулиці Левітана на селищі Таїрове, передає Politeka.net з посиланням на інформацію прес-служби патрульної поліції.

Так, до патрульних звернулися стривожені жителі і повідомили про агресивного чоловіка, який, озброївшись «катаною» і «заточуванням», трощив все на декількох поверхах. Щоб не контактувати з порушником, одесити закрилися в квартирах і не виходили з них.

Прибувши на місце виклику, патрульні виявили на одинадцятому поверсі будинку агресивну людину з мечем і ножем в руках. Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння і поводився вкрай буйно.

Копи попросили неадеквата кинути зброю і заспокоїтися, проте він не реагував, тому інспекторам довелося застосувати фізичну силу і наручники, щоб затримати хулігана.

Нагадаємо, що раніше на селищі Таїрове 30-річний чоловік під дією наркотиків обезголовив рідного батька і ходив з відрізаною головою по вулиці, а також розпоров йому живіт і випатрав внутрішні органи.

При затриманні душогуб вигукував, що він Бог, але люди забули поклонятися йому, а в його будинку поліцейські виявили пакети з синтетичними наркотиками.

Знайомі неадеквата розповіли, що той міг довгий час стояти на одному місці і бурмотіти якісь слова. Кілька останніх місяців він був безробітним. Чоловіка, звільняли з готелів через неадекватну поведінку та вживання наркотиків.

Пізніше на суді під час обрання міри присічення одесит рзкаявся у скоєному, заявивши, що сам себе накрутив.

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